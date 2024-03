FILM « JOUR DE MERDE » CINÉMA QUÉBECOIS Langres, jeudi 28 mars 2024.

Tout public

Sortie Nationale Française en Présence du Réalisateur

Genre: Comédie noire et Suspense

L’histoire:

Une jeune mère monoparentale travaillant pour « Loto-Gold » (loterie nationale) est envoyée au fin fond de nulle part pour interviewer un étrange ermite. L’intransigeant nouveau millionnaire sera celui qui la poussera finalement à bout de manière spectaculaire.

La gradation entre un quotidien un peu rude, l’étrangeté qui dérange et la bascule où les choses se gâtent franchement est parfaite. Tout ceci dans un décor à l’unisson avec l’histoire. Formidable! (Atmosphères 53).

Le réalisateur:

Kevin T. Landry est un réalisateur, scénariste et monteur. Il a plus d’une quinzaine de courts métrages et une websérie primés à son actif. Il fait partie de l’organisme KINO MONTRÉAL qui soutient de jeunes artistes et en est l’un des mentors en 2024.

« Je suis un passionné par l’humour noir et absurde, la mince ligne séparant le réel de l’imaginaire et la bière de microbrasserie! » Kevin T. Landry .

15 Rue du Grand Bie

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est langres-montreal@orange.fr

