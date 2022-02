Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire (sous réserve) Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistère

Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire (sous réserve) Douarnenez, 13 juillet 2022, Douarnenez. Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire (sous réserve) Douarnenez

2022-07-13 – 2022-07-13

Douarnenez Finistère Feu d’artifice tiré devant l’île Tristan visible depuis le chemin côtier vers 22h30/23h

Repas populaire au profit de la SNSM – Souper du pêcheur à partir de 18h30

Bal populaire +33 2 98 92 13 35 http://www.douarnenez-tourisme.com/ Feu d’artifice tiré devant l’île Tristan visible depuis le chemin côtier vers 22h30/23h

Repas populaire au profit de la SNSM – Souper du pêcheur à partir de 18h30

Bal populaire Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Ville Douarnenez lieuville Douarnenez Departement Finistère

Douarnenez Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire (sous réserve) Douarnenez 2022-07-13 was last modified: by Feu d’artifice, souper du pêcheur et bal populaire (sous réserve) Douarnenez Douarnenez 13 juillet 2022 Douarnenez finistère

Douarnenez Finistère