Fêtes locales Mant, 1 juillet 2022, Mant.

Fêtes locales Mant

2022-07-01 – 2022-07-03

Mant Landes Mant

Repas, encierro et course landaise sont au programme de ces festivités.

Samedi 19h30 : jeux inter vache

Dimanche 12h30 : encierro et 17h30 : course landaise avec la Ganaderia Deyris et la Cuadrilla Lafitte

Repas, encierro et course landaise sont au programme de ces festivités.

Samedi 19h30 : jeux inter vache

Dimanche 12h30 : encierro et 17h30 : course landaise avec la Ganaderia Deyris et la Cuadrilla Lafitte

+33 6 89 05 27 44

Repas, encierro et course landaise sont au programme de ces festivités.

Samedi 19h30 : jeux inter vache

Dimanche 12h30 : encierro et 17h30 : course landaise avec la Ganaderia Deyris et la Cuadrilla Lafitte

Anne Lanta

Mant

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT Chalosse Tursan