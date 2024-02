Fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres, vendredi 2 août 2024.

Fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres Bouches-du-Rhône

3 jours de festivités où la variété des animations et des spectacles font la richesse de cette fête votive traditionnelle.

Au programme : spectacle d’humour, journée taurine avec abrivado et course camarguaise, défis de joutes, festival des arts de la rue et spectacle pyro-symphonique sur l’étang de l’Olivier



En point d’orgue de ce week-end festif, le festival « Les rues de l’étang » qui investit une nouvelle fois les rues d’Istres ! 13 compagnies qui se succéderont autour des arts du geste, du cirque et du spectacle vivant ! .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-04



L’événement Fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme d’Istres