Fêtes de Pâques Dans le Village Fauillet, samedi 30 mars 2024.

Samedi 30 mars :

– 19h Soirée dansante animée par Benju Prod, Repas (sur réservation au 06.77.29.02.54).

Dimanche 31 mars :

– 7h30 Vide-greniers (Réservation 06.80.58.42.62).

– 11h Chasse aux œufs de Pâques

– 14h Canon à bonbons.

– Restauration et Buvette toute la journée.

Lundi 1er avril

– 13h30 Course Cycliste.

Fête Foraine tout le week-end.

Programme à télécharger ci-contre ! .

Dans le Village Au Bourg

Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesfauillet@outlook.com

