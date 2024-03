Fête du printemps Gien, jeudi 21 mars 2024.

Fête du printemps Gien Loiret

Fête du Printemps

CONSOMMER AUTREMENT AVEC LES PANIERS PAYSANS DU GIENNOIS

Fête du printemps avec la présence d’une douzaine de Paysans et Artisans Bio

Légumes, pain, pommes et poires, farine, miel, oeufs, galettes et crêpes, chocolats, huiles de noix et de noisettes, tisanes… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 17:30:00

fin : 2024-03-21 19:30:00

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Fête du printemps Gien a été mis à jour le 2024-03-13 par OT GIEN