Fête du Port Chalon-sur-Saône, 11 juin 2022, Chalon-sur-Saône.

Fête du Port Port de Plaisance 8, avenue de Verdun Chalon-sur-Saône

2022-06-11 – 2022-06-12 Port de Plaisance 8, avenue de Verdun

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 0 0 Les 11 et 12 juin 2022, venez vivre un moment festif et convivial au port de plaisance. Entrée gratuite et ouverte à tous, avec restauration et buvette sur place.

De nombreuses animations et expositions TOUT LE WEEKEND.

De 10h à 22h le samedi 11 juin, avec un concert dès 19h et de 10h et 18h le dimanche 12 juin.

Balades en bateau, baptême et balade en jet ski, baptême de plongée, du modélisme naval, du canoë-kayak, du motonautisme et bien d’autres animations encore sont prévus.

portdeplaisance@achalon.com +33 3 85 48 83 38 http://www.achalon.com/Pages/Plaisance/Infos-pratiques

