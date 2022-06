Fête du Patrimoine du 28 au 30 juillet Plogastel-Saint-Germain, 28 juillet 2022, Plogastel-Saint-Germain.

Chapelle Saint Germain Lieu-dit Saint-Germain ST Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain

2022-07-28 10:00:00 – 2022-07-30

L’ édition 2022 de la fête se déroule du 28 au 30 juillet

Sur le site de la chapelle de St Germain animation gustative autour du four à pain: à partir du jeudi 28 juillet vente de pain cuit au four à partir de 10h, le vendredi 29, samedi 30 vente de pain et pâté.

