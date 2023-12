Ultra Trail des Monts d’Arrée Le bourg Commana Catégories d’Évènement: Commana

Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04 . 3 distances : – TOR : 13K 350D+

– TSM : course secrète (indice : entre 30 à 40k et 800 – 1200D+)

– UTMA : 80K 2000D+ Inscriptions sur Nextrun. .

Le bourg

Commana 29450 Finistère Bretagne

