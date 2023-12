Théâtre – Amants à mi-temps – Café théâtre parisien Salle Cap Caval Penmarch, 4 mai 2024, Penmarch.

Penmarch Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

.

Une comédie EXTRA — Conjugale !

Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h.

Christian, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où…

” Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles… c’est ce qui se dit aussi ! “

Durée 1h25

.

Salle Cap Caval avenue de Skibbereen

Penmarch 29760 Finistère Bretagne



