FÊTE DES VENDANGES AU CHATEAU DE SAUMUR Saumur, 11 septembre 2022, Saumur.

2022-09-11 – 2022-09-11

Saumur Maine-et-Loire

Programme : n10h : casse-croûte des vendangeurs n10h30 : défilé des confréries viticoles en musique avec Music’A Varennes n11h : ouverture du ban des vendanges et cueillette du raisi 12h : intronisations par les confréries, pressée, dégustation du jus de raisin, vin d’honneur et marché gourmand (produits à déguster sur place ou à emporter) nde 12h30 à 14h : pique-nique géant dans une ambiance musicale avec Waldde de 14h30 à 15h15 : animation musicale avec Wilfried Voyer Trio (sous les tilleuls) nde 15h30 à 16h15 : spectacle Comme un vertige » npar la Compagnie Avis de tempête (théâtre de verdure) Tout public nde 16h30 à 17h45 : animation musicale avec Wilfried Voyer Trio (sous les tilleuls) nToute la journée de 10h à 18h : visite libre du Château, jeux en bois, dégustation de jus de raisin, marché gourmand… n18h : fin de la manifestatio nNouveautés : nexposition de bouteilles anciennes (1er étage du château) et parcours œnologique proposé par le Syndicat des vins de Saumur

Depuis que le Château de Saumur a retrouvé des vignes, on y fête les vendanges chaque année. Au programme : casse-croûte des vendangeurs, vendanges en musique, pressée, dégustation de jus de raisin, confréries viticoles, marché gourmand…

chateau.musee@ville-saumur.fr +33 2 41 40 24 40 http://www.chateau-saumur.fr/

