Fête de la Vigne et du Vin – 28e édition Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Fête de la Vigne et du Vin – 28e édition Avignon, 27 mai 2022, Avignon. Fête de la Vigne et du Vin – 28e édition Avignon

2022-05-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-27 22:00:00 22:00:00

Avignon Vaucluse La Fête de la Vigne et du Vin est un événement pour fédérer autour du vin. fetevvv@aol.com +33 4 90 84 01 67 http://www.lafetedelavigneetduvin.com/about-us/ Avignon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Ville Avignon lieuville Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Fête de la Vigne et du Vin – 28e édition Avignon 2022-05-27 was last modified: by Fête de la Vigne et du Vin – 28e édition Avignon Avignon 27 mai 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse