Fête de la Bretagne - Une véprée festive à la ferme
Le Saint-Esprit, La ferme d'antan, Plédéliac, Côtes d'Armor
22 mai 2022, 14:00-18:00

Une véprée festive à la ferme. Spectacle musical avec le groupe l'Heure du Bosco : "te raconter la mer" d'Hervé Guillemer. Visite animée du site. Crêpes et jus de pomme sur place.

Contact: contact@ferme-dantan22.com / +33 2 96 34 80 77
http://www.ferme-dantan22.com/visite-de-la-ferme/

