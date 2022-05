Fête de la biodiversité Belhade, 20 mai 2022, Belhade.

Fête de la biodiversité rue de l’église 40410 Belhade Salle des fêtes, airial Belhade

2022-05-20 – 2022-05-21 rue de l’église 40410 Belhade Salle des fêtes, airial

Belhade Landes Belhade

Leyre Nature’L organise des animations autour de la biodiversité.

Venez découvrir les chauves-souris et les abeilles en bord de Leyre, participer à une conférence / débat avec le Parc des Landes de Gascogne et aux activités proposés aux petits et aux grands.

Il vous sera proposé, sur réservation, un repas créole suivi d’une soirée DJ avec la participation de Hotland Apéro et Caribbean Sounds.

+33 6 26 97 02 73

dernière mise à jour : 2022-05-06 par OT Cœur Haute Lande