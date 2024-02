Conférence « Le Monument aux Morts de Mont de Marsan » Archives Départementales des Landes Mont-de-Marsan, mardi 7 mai 2024.

Conférence par Jean-Pierre Brèthes

Le 11 novembre 1922, Mont-de-Marsan inaugurait son Monument aux Morts, hommage de la

cité à la femme et aux 273 hommes dont les noms furent inscrits dans le bronze.

Dès le 24 novembre 1918, une délibération municipale décidait de la réalisation de l’ouvrage mémoriel, financé par une souscription populaire qui, en six mois, réunit les fonds. Lorsque la guerre s’acheva, le 28 juin 1919, une autre souscription permit d’ériger un magnifique monument provisoire lors du retour des trois régiments landais (34e et 234e RI, 141e RIT) le

29 juillet 1919. Enfin, l’inauguration eut lieu le 11 novembre 1922.

Dès le début, la fonction mémorielle du Monument a été complétée par sa dimension patriotique et, surtout après 1944, il est devenu un symbole républicain, devant lequel le tout

nouveau préfet des Landes vient déposer une gerbe lors de sa prise de fonct .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 18:00:00

fin : 2024-05-07

Archives Départementales des Landes 25 place du 6e RPIMA

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

