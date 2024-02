ALI BABA | Festival Atout Coeurs Benquet, mardi 7 mai 2024.

ALI BABA | Festival Atout Coeurs Benquet Landes

1ère partie Les Enfants de l’Agglomération

2nde partie Ali Baba

Avec leurs Accordéon, zarb et trombone, le trio de musiciens, en rouge de travail, se retrouvent pour répéter les musiques de leur prochain concert.

Et les voici qui se prennent à rêver…

La fabuleuse histoire d’Ali baba jouée et racontée par un trio improbable, nouveau et surtout détonnant !

Spectacle pour tous | à partir de 7 ans

Billetterie

à partir du 04 mars :

A l’Office du Tourisme ou sur le site www.communedebenquet.com.

Les ventes directes à la médiathèque de Benquet quant à elles se feront à partir du 15 avril. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 19:00:00

fin : 2024-05-07

Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine atoutcoeurs.benquet@orange.fr

L’événement ALI BABA | Festival Atout Coeurs Benquet a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Mont-de-Marsan