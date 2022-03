FÊTE COMME DANS L’TEMPS Orée d’Anjou, 28 août 2022, Orée d'Anjou.

FÊTE COMME DANS L’TEMPS Le Grand Plessis – LIRE Ferme du Plessis Orée d’Anjou

2022-08-28 10:00:00 – 2022-08-28 23:00:00 Le Grand Plessis – LIRE Ferme du Plessis

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Faites un bond dans le passé en participant à la Fête Comme dans l’temps !

Dans une ambiance festive et conviviale, découvrez les métiers et techniques d’antan au fil des stands et le temps d’un défilé costumé dans la ville.

Ne manquez pas le clou du spectacle : un feu d’artifice !

+33 6 85 30 73 98

