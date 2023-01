Festival Urban Zone Brest, 14 février 2023, Brest .

Festival Urban Zone

25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

2023-02-14 – 2023-02-19

Brest

Finistère

Quartier libre pour les sports urbains aux Ateliers des Capucins ! Pendant cinq jours, le festival Urban Zone donne carte blanche aux amateurs de cascades, pirouettes et sauts périlleux. Venez vibrer au rythme du Break Dance, chalouper sur des rollers ou soulever de la fonte avec le CrossFit. Parkour, escalade et skate seront aussi de la partie, sans oublier Basket 3X3, Street Soccer, ParKour, panna, Home-ball… Pour taper du ballon rond, des animations basket et foot sont prévues en accès libre. Let’s go !

Urban zone, ce sont des initiations pour tous mais aussi UFOSTREET LEAGUE, Informations et inscriptions ci-dessous :

Ce championnat réparti en 2 catégories (12-14 et 15-17 ans) est gratuit, ouvert à tous, et sous-entend la constitution d’équipes de 5 à 8 joueur.se.s. La mixité est à favoriser et des équipes strictement féminines pourront également y participer.

4 journées y sont dédiées :

⚽️ 15 et 16 février : 1/2 finales 12-14 ans

⚽️ 17 février : 1/2 finale 15-17 ans

⚽️ 18 février : Phases Finales des 2 catégories

Cette compétition, articulée autour d’un championnat de street soccer, proposera également du Break Dance, du Parkour, du Street Workout, du Homeball, du Panna Foot, du Basket 3×3.. ainsi que des ateliers citoyens autour du secourisme, de l’alimentation et des valeurs olympiques où les différentes équipes pourront cumuler des points. Par ailleurs des shows et contests animés par un DJ seront proposés lors de la compétition.️

Les 2 équipes gagnantes décrocheront leur ticket pour la finale nationale qui se tiendra à Paris au mois de juin (frais pris en charge par l’UFOLEP).

+33 2 98 37 36 00 https://www.ateliersdescapucins.fr/fr/programmation/urban-zone

