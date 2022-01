Festival Taol Kurun – Cinéma – Le monde brodé de Pascal Jaouen Moëlan-sur-Mer, 31 janvier 2022, Moëlan-sur-Mer.

Pascal Jaouen, originaire de Bannalec est devenu un brodeur reconnu bien au-delà des frontières finistériennes. Ce film raconte son parcours professionnel et personnel et témoigne de son amour inconditionnel pour la Bretagne. En 1ère partie : « Le bon air marin », une rencontre avec 3 musiciens : Denez Prigent qui a créé la musique du film sur Pascal Jaouen, Thomas Fersen et Jean Pierre Riou.

