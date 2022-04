Festival Saint Rock La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette 55 55 EUR Saint Rock revient en 2022 avec une programmation de choix, encore jamais atteinte dans l’histoire du festival ! Tout cela en conservant un esprit intimiste, convivial, et à taille humaine qui fait désormais la renommée du festival. Notre promesse reste inchangée : un festival révélateur de talents dans un lieu unique, le château de La Clayette.

Au-delà d’un simple festival, Saint Rock veut proposer à son public une véritable expérience au cœur du Brionnais.

