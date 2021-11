Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Festival Panoramas Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Festival Panoramas Morlaix, 15 avril 2022, Morlaix. Festival Panoramas Morlaix

2022-04-15 – 2022-04-17

Morlaix Finistère Au printemps, la saison des festivals commence à Morlaix avec un Panoramas à 360° des musiques actuelles. http://www.festivalpanoramas.com/ Au printemps, la saison des festivals commence à Morlaix avec un Panoramas à 360° des musiques actuelles. Morlaix

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Ville Morlaix lieuville Morlaix