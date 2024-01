Festival Numok : Atelier « Fabriquer le Bestio-Robot » Bibliothèque François Villon Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Mais qui est le Bestio-Robot !? Combien de têtes possède-t-il ? Quel est son parfum de glace préféré ? Quel est le son de sa voix ? Et surtout, comment fait-il pour parler ?

Cet atelier propose d’explorer le monde des

machines qui parlent et qui nous font parler. Du bon vieux microphone en

passant par les dernières technologies issues de l’intelligence artificielle,

les enfants seront invités à donner de la voix et à inventer leur Bestio-Robot

à travers des jeux d’écriture où il ne sera sûrement pas question de cahier et

de stylo !

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

L’atelier de Sacha Atelier Bestio-Robot