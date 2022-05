Festival “musique et santé” le choeur mikrokosmos La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Festival “musique et santé” le choeur mikrokosmos La Ferté-Vidame, 4 juin 2022, La Ferté-Vidame. Festival “musique et santé” le choeur mikrokosmos La Ferté-Vidame

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 22:00:00

L'ensemble du chœur vous transportera dans un univers ou se côtoient musique, théâtre, convivialité, surprises, déconstruction et découverte. Une soirée calme, qui fait du bien… ecole.musique@foretsduperche.fr http://ecole-musique-senonches.fr/

