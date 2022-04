Festival L’Paille à Sons Chartres, 10 juin 2022, Chartres.

Festival L’Paille à Sons Chartres

2022-06-10 14:00:00 – 2022-06-11

Chartres Eure-et-Loir

14.5 EUR 14.5 Avec jusqu’à 2 000 personnes accueillies à l’époque en 2018, et plus de 1 100 festivalières et festivaliers sur une journée en sept. 2021, un cap sera franchi cette année avec au programme un

changement de site (du Parc André Gagnon au Stade Jacques Couvret des Grands-Prés) et de conséquents efforts organisationnels, tant à la technique (location d’une nouvelle grande scène, créations d’espaces et d’une scénographie, …) qu’à l’artistique avec plus de 17 spectacles dont les concerts de groupes reprogrammés des éditions annulées ou de nouveaux coups de cœur, sans oublier une création originale, une exposition photographique, des spectacles jeune public et des performances surprises.

Pour plus d’informations : https://lpailleasons-festival.com/

L’association organisatrice Les sons du sous-sol est heureuse de vous présenter le Festival L’Paille à Sons #8.

paulo.francois.contact@gmail.com +33 6 60 72 34 44

Chartres

