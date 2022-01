Festival Les Elyziks 2022 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-06-11

Saint-Quentin Aisne Le festival Les Elyziks s'installera aux Champs-Élysées avec sa sono en plein air le samedi 11 juin avec son fameux tremplin ! Le vainqueur du tremplin 2021 sera aussi partie ! La Goulue, et d'autres groupes régionaux. Avant le concert final de la tête d'affiche pour terminer la soirée, tête d'affiche qui n'a toujours été dévoilée.

