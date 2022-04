Festival “Jazz dans les prés” – Géraldine Laurent Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Manche

Festival “Jazz dans les prés” – Géraldine Laurent Cerisy-la-Forêt, 26 juin 2022, Cerisy-la-Forêt. Festival “Jazz dans les prés” – Géraldine Laurent Cerisy-la-Forêt

2022-06-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-26

Cerisy-la-Forêt Manche Dans le cadre du festival “Jazz dans les prés”, rendez-vous le 26 juin prochain à l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt, pour un concert de l’artiste Géraldine Laurent. “Le saxophone est l’un des instruments emblématiques du jazz. Les plus grands en ont fait la légende : Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins… et la liste pourrait noircir des kilomètres. Loin de l’accabler, ces grands maîtres ont nourri l’inspiration de Géraldine Laurent et l’ont poussée à tracer son sillon, à trouver son souffle. Apprendre leur langue, leur destin pour se les approprier et voler de ses propres ailes, alto, alto, alto… Quand on écoute la musique de Géraldine, on est simplement en présence d’une très belle musique, puissante, lyrique, profondément ancrée dans une tradition qu’elle dépasse avec bonheur. Du jazz… Ses collaborations sont si nombreuses… et ses concerts voyageurs… Cooking, son dernier opus produit par Laurent De Wilde avec Paul Lay, Yoni Zelnik et Donald Kontomanou, a reçu la Victoire du Jazz du meilleur album. C’est un grand honneur de recevoir, enfin…, Géraldine Laurent, artiste résolument jazz, résolument libre, artiste à l’image de ce que nous essayons de partager…” Le spectacle sera joué dans le respect des règles sanitaires.

Pensez à réserver. Cerisy-la-Forêt

