Festival international Choral en Provence Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Festival international Choral en Provence Pertuis, 6 juillet 2022, Pertuis. Festival international Choral en Provence

Église Saint Nicolas Pertuis Vaucluse Office de Tourisme de Pertuis

2022-07-06 21:00:00 – 2022-07-06 Pertuis

Vaucluse Pertuis Créé en 1995, le Festival Choral International en Provence vous propose sa 25e édition en juillet 2022.

Concert: New World Singers of Colombus – USA

Happy Gospel – Pertuis Pertuis

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Office de Tourisme de Pertuis

Détails Catégories d’évènement: Pertuis, Vaucluse Other Lieu Pertuis Adresse Église Saint Nicolas Pertuis Vaucluse Office de Tourisme de Pertuis Ville Pertuis lieuville Pertuis Departement Vaucluse

Pertuis Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Festival international Choral en Provence Pertuis 2022-07-06 was last modified: by Festival international Choral en Provence Pertuis Pertuis 6 juillet 2022 Église Saint Nicolas Pertuis Vaucluse Office de Tourisme de Pertuis

Pertuis Vaucluse