Frederic François CONFLENCE SPECTACLES, 12 mai 2024, AVIGNON.

Frederic François CONFLENCE SPECTACLES. Un spectacle à la date du 2024-05-12 à 17:00 (2024-05-12 au ). Tarif : 59.0 à 69.0 euros.

CORNOLTI PRODUCTION présente ce concert Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent « complet ». Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 videos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons. Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans ! Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides. Toutes les thématiques seront abordées : l’amour, la passion et surtout LES FEMMES. Durée du concert : 1h45



CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON 1 Place de l’Europe Vaucluse

59.0

EUR59.0.

