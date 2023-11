Walshy Fire From Major Lazer CONFLENCE SPECTACLES Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Walshy Fire From Major Lazer CONFLENCE SPECTACLES, 18 mai 2024, AVIGNON. Walshy Fire From Major Lazer CONFLENCE SPECTACLES. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 20:30 (2024-05-18 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. Confluence Spectacles (licence en cours) présente ce concert WALSHY FIRE from MAJOR LAZER en concert le samedi 18/05/24 à 20h30 à Avignon !Durée du spectacle : 2h Walshy Fire Walshy Fire Votre billet est ici CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON 1 Place de l’Europe Vaucluse 29.0

EUR29.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu CONFLENCE SPECTACLES Adresse 1 Place de l'Europe Ville AVIGNON Departement Vaucluse Lieu Ville CONFLENCE SPECTACLES latitude longitude 43.92414783965346;4.787208942618964

CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/