Festival En Mai, la musique fait carrière Saint-Marc-le-Blanc, 26 mai 2022, Saint-Marc-le-Blanc.

Festival En Mai, la musique fait carrière Saint-Marc-le-Blanc

2022-05-26 17:00:00 – 2022-05-26

Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc

Festival dans le cadre insolite d’une ancienne carrière de granit, organisé par l’association Les Picaous !

En soirée, concerts sous un très grand chapiteau avec une programmation très éclectique :

Gauvains Sers

Jeune artiste creusois de 32 ans qui s’est fait connaitre en faisant les premières parties de Renaud et de Tryo. Il a son actif deux disques de platine en 2017 et 2019 et a été nommé aux victoires de la musique en 2018 !

Les Ogres de Barback

Groupe français auto-produit créé en 1994 et dont les membres sont quatre frères et sœurs. Chacun étant multi-instrumentiste, la couleur des chansons est très variée.

Les Ogres sont influencés à la fois par la chanson française (Georges Brassens, Renaud, Pierre Perret…), le rock alternatif des années 1980 (Les VRP, Bérurier Noir ou encore Mano Negra dont ils reprennent La Ventura sur la compilation Mano Negra Illegal…) Ils proposent un magnifique voyage musical et humain , qui vous fera rêver longtemps !

Le Pied de la Pompe

C’est une énergie rock, folk, festive qui se dégage de ce groupe.

Certains de leurs membres ont fait parti du Collectif 13 composé de Tryo, la Rue Ketanou et Massilia Sound System. Ils continuent de ravir leur public avec générosité et sincérité.

Goulamas’k

C’est un groupe qu’on ne peut oublier après les avoir vu et entendu. Ils revendiquent une lutte festive dans la rage et la poésie ! En Occitanie ils sont considérés comme » les Ramoneurs de menhirs Occitans ».

Prochainement : billets en pré-vente au Bureau d’Information Touristique à Maen Roch (billetterie courant mars 2022)

https://musikarier.blogspot.com/

Saint-Marc-le-Blanc

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne