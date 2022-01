Festival des Voiles de Travail Granville, 24 août 2022, Granville.

Festival des Voiles de Travail Granville

2022-08-24 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 23:00:00 23:00:00

Granville Manche

Créé en 2012 par la Communauté de communes Granville Terre et Mer, désormais installé parmi les grands événements normands de l’année, le Festival des Voiles de Travail offre un éclairage unique sur le patrimoine maritime de la cité corsaire et de toute la région. Il met en valeur les bateaux à voile de travail, leurs équipages, ces hommes et ces femmes de la mer et leurs nombreux métiers. Véritable musée à ciel ouvert, il investit chaque année, à la fin de l’été, les quais du port de pêche de Granville, pour offrir au grand public, in situ, le spectacle et le témoignage vivant d’un passé riche et prospère.

Programmation à venir.

communication@granville-terre-mer.fr +33 2 33 91 38 60 http://www.festivaldesvoilesdetravail.fr/

Granville

dernière mise à jour : 2022-01-18 par