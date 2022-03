Festival des Ludions Carolles, 27 mai 2022, Carolles.

Festival des Ludions Carolles

2022-05-27 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00

Carolles Manche

Le festival des Ludions accueille librement dans des maisons particulières (6 en 2021, une dizaine prévues en 2022) dans le village de Carolles des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, grapheurs, calligraphes, auteurs, (16 artistes en 2021, plus de 20 artistes en 2022).

Des déambulations théâtrales sont proposées pour accompagner les visiteurs d’une maison à l’autre en plus des visites individuelles. Des soirées conviviales (théâtre, musique) sont organisées durant le festival pour créer un esprit festif et culturel. Un atelier d’écriture est proposé et produit des textes en hommage aux artistes qui sont lus en public en fin de festival. En 2022, nous organisons de plus des rencontres littéraires autour de romans et poésie. La première saison du festival en septembre 2021 nous a permis d’accueillir 500 visiteurs ; nous visons 1000 visiteurs pour la saison 2 en 2022.

Les œuvres présentées sont proposées à la vente. Le festival ne prend pas de commission mais demande aux artistes de faire don d’une œuvre en fin de festival pour constituer une artothèque.

L’artothèque des Ludions permet de confier des œuvres à des particuliers pour une durée de 6 mois. L’objectif est de permettre aux œuvres de pénétrer dans des maisons qui n’ont pas l’habitude d’accueillir des œuvres.

Un partenariat est mis en place avec l’école de Carolles. Les enfants produisent un travail inspiré des thématiques des artistes. Ces travaux sont exposés dans chacune des maisons en face des œuvres des artistes.

Le Festival des Ludions est ancré dans son territoire Normandie Baie du Mont Saint Michel. Nous donnons l’opportunité aux artistes locaux d’exposer. Cependant, pour que cet ancrage local ne soit pas un enfermement, il est recherché un équilibre entre des artistes locaux et des artistes nationaux, voire internationaux.

Le festival des Ludions a été monté par une équipe d’une trentaine de bénévoles pour qui l’art est essentiel et qui souhaite partager ce plaisir avec le plus grand nombre.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site https://les-ludions.netlify.app ou le site https://www.facebook.com/festi.ludions

Nous sommes ravis d’accueillir toute personne voulant participer à ce festival en tant que bénévole ou souhaitant devenir adhérent de cette association. Pour tout renseignement, contacter : Philippe Letellier, Président de l’association du Festival des Ludions Festival.ludions@laposte.net

Le festival des Ludions accueille librement dans des maisons particulières (6 en 2021, une dizaine prévues en 2022) dans le village de Carolles des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, grapheurs, calligraphes, auteurs, (16 artistes en 2021,…

festival.ludions@laposte.net +33 6 07 36 14 16 https://les-ludions.netlify.app/

Le festival des Ludions accueille librement dans des maisons particulières (6 en 2021, une dizaine prévues en 2022) dans le village de Carolles des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, grapheurs, calligraphes, auteurs, (16 artistes en 2021, plus de 20 artistes en 2022).

Des déambulations théâtrales sont proposées pour accompagner les visiteurs d’une maison à l’autre en plus des visites individuelles. Des soirées conviviales (théâtre, musique) sont organisées durant le festival pour créer un esprit festif et culturel. Un atelier d’écriture est proposé et produit des textes en hommage aux artistes qui sont lus en public en fin de festival. En 2022, nous organisons de plus des rencontres littéraires autour de romans et poésie. La première saison du festival en septembre 2021 nous a permis d’accueillir 500 visiteurs ; nous visons 1000 visiteurs pour la saison 2 en 2022.

Les œuvres présentées sont proposées à la vente. Le festival ne prend pas de commission mais demande aux artistes de faire don d’une œuvre en fin de festival pour constituer une artothèque.

L’artothèque des Ludions permet de confier des œuvres à des particuliers pour une durée de 6 mois. L’objectif est de permettre aux œuvres de pénétrer dans des maisons qui n’ont pas l’habitude d’accueillir des œuvres.

Un partenariat est mis en place avec l’école de Carolles. Les enfants produisent un travail inspiré des thématiques des artistes. Ces travaux sont exposés dans chacune des maisons en face des œuvres des artistes.

Le Festival des Ludions est ancré dans son territoire Normandie Baie du Mont Saint Michel. Nous donnons l’opportunité aux artistes locaux d’exposer. Cependant, pour que cet ancrage local ne soit pas un enfermement, il est recherché un équilibre entre des artistes locaux et des artistes nationaux, voire internationaux.

Le festival des Ludions a été monté par une équipe d’une trentaine de bénévoles pour qui l’art est essentiel et qui souhaite partager ce plaisir avec le plus grand nombre.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site https://les-ludions.netlify.app ou le site https://www.facebook.com/festi.ludions

Nous sommes ravis d’accueillir toute personne voulant participer à ce festival en tant que bénévole ou souhaitant devenir adhérent de cette association. Pour tout renseignement, contacter : Philippe Letellier, Président de l’association du Festival des Ludions Festival.ludions@laposte.net

Carolles

dernière mise à jour : 2022-03-24 par