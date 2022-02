Festival de Saint-Denis – Malher – Le chant de la terre Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis EUR 20 45 Venez assister à cette très belle version de Malher ! reservations@festival-saint-denis.com +33 1 48 13 06 07 https://festival-saint-denis.com/concert/220601_mahler-le-chant-de-la-terre/ Basilique de Saint-Denis 1 rue de la Légion d’Honneur Saint-Denis

