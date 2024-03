LA NUIT DES REINES BASILIQUE SAINT-DENIS Saint-Denis, samedi 27 avril 2024.

BASILIQUE SAINT-DENIS -LA NUIT DES REINESBillet horodaté,Du 19 avril au 05 mai 2024,Vendredi : 20h00 ;Samedi : 15h45 & 20h00 ;Dimanche : 15h45 & 20h00.Au cœur de la Basilique Saint-Denis, vivez une expérience historique immersive hors du commun !Venez rencontrer six femmes qui ont fait l’Histoire de France : Aliénor d’Aquitaine, Isabeau de Bavière, Marie-Antoinette, Catherine de Médicis, Marie de Médicis et Sainte Geneviève. À la suite d’une Reine, plongez au cœur d’une grande enquête, plutôt au cœur de l’histoire historique de l’an 250 à la Révolution. À l’issue de cette quête, assistez au grand bal des bâtisseurs.Une proximité avec les acteurs :Dans chacune des scènes, vivez l’intrigue au plus proche des comédiens, approchez-vous d’Aliénor d’Aquitaine et de Marie de Médicis, discutez avec Marie-Antoinette, qui sont sorties de leurs tombeaux pour venir à votre rencontre…Un parcours spectacle :Laissez-vous guider au cours d’un parcours d’une heure qui vous fait découvrir la Basilique comme vous ne l’avez jamais vue ainsi que ses recoins les plus secrets.100 figurants en costume :Découvrez une centaine de figurants et d’acteurs au fil des scènes : Reines de France, courtisans, danseurs… ainsi que des costumes plus magiques les uns que les autres.Un décor de cinéma :Comme sur un plateau de cinéma, vivez une immersion totale dans la Basilique Saint-Denis, éclairée par mille chandelles.

Tarif : 10.99 – 16.99 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

BASILIQUE SAINT-DENIS 1 RUE DE LA LÉGION D’HONNEUR 93200 Saint-Denis 93