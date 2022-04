Festival de Cornouaille Quimper, 21 juillet 2022, Quimper.

Festival de Cornouaille Quimper

2022-07-21 – 2022-07-24

Quimper Finistère Quimper

De nombreuses animations et concerts gratuits seront proposés : L’Espace Saint-Corentin vivra au rythme des festoù-noz toute la semaine, célébrant comme il se doit ce patrimoine mondial de l’UNESCO. Tous les jours, les petits et les grands pourront s’initier à la danse bretonne.

Et cette année la Résistance donnera place à un grand village, LE VILLAGE GRADLON, ouvert sur la ville et les festivaliers. Toute la journée, des chants de marins seront proposés ainsi qu’un pôle de restauration où les petits et les plus grands éveilleront leurs papilles grâce aux produits de notre terroir.

Sans oublier LE CORNOUAILLE GOURMAND qui prendra place sur ce village, et valorisera à nouveau la filière aliment en mêlant animations, démonstrations de chefs et entreprises locales, à travers un événement gourmand, ludique et pédagogique à destination du grand public.

La billetterie est disponible sur notre site Internet : www.festival-cornouaille.bzh, sur les réseaux France Billet et Ticket Net ainsi qu’à l’Office de Tourisme de Quimper.

contact@festival-cornouaille.com +33 2 98 55 53 53 http://www.festival-cornouaille.com/

De nombreuses animations et concerts gratuits seront proposés : L’Espace Saint-Corentin vivra au rythme des festoù-noz toute la semaine, célébrant comme il se doit ce patrimoine mondial de l’UNESCO. Tous les jours, les petits et les grands pourront s’initier à la danse bretonne.

Et cette année la Résistance donnera place à un grand village, LE VILLAGE GRADLON, ouvert sur la ville et les festivaliers. Toute la journée, des chants de marins seront proposés ainsi qu’un pôle de restauration où les petits et les plus grands éveilleront leurs papilles grâce aux produits de notre terroir.

Sans oublier LE CORNOUAILLE GOURMAND qui prendra place sur ce village, et valorisera à nouveau la filière aliment en mêlant animations, démonstrations de chefs et entreprises locales, à travers un événement gourmand, ludique et pédagogique à destination du grand public.

La billetterie est disponible sur notre site Internet : www.festival-cornouaille.bzh, sur les réseaux France Billet et Ticket Net ainsi qu’à l’Office de Tourisme de Quimper.

Quimper

dernière mise à jour : 2022-01-25 par CRT Bretagne_