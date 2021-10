Festival Circonova Quimper, 7 janvier 2022, Quimper.

Festival Circonova 2022-01-07 – 2022-02-03 Théâtre de Cornouaille 1 esplanade François Miterrand

Quimper Finistère Quimper

On ne rate pas Circonova, le festival de cirque qui allume des étoiles dans les yeux au cœur de l’hiver. Il célèbre un cirque actuel, ouvert, cosmopolite et partageur ! Venus de partout dans le monde, les artistes livrent des performances en apesanteur, emplies de poésie et d’un humour vivifiant. Circonova, c’est une tornade d’énergie qui déferle sur un coin du Finistère sud, entraînant dans son sillage d’autres arts tels que la danse, la musique, le chant… C’est aussi la possibilité de s’initier aux techniques du cirque en atelier et un week-end entier de spectacles gratuits … Laissez-vous griser ! Et venez enchanter vos vies, toutes frontières abolies.

contact@theatre-cornouaille.fr +33 2 98 55 98 55 http://www.theatre-cornouaille.fr/programme/circonova

dernière mise à jour : 2021-09-27 par Finistère 360° – Direction