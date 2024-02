FESTIVAL CHAP 2024 CHAP FAIT SON CABARET….CRÉATION ORIGINALE ET ORIGINELLE Viols-le-Fort, vendredi 19 avril 2024.

Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

CHAP fait son cabaret….création originale et originelle, couvée pendant 7 mois !

Vendredi 19 et Samedi 20 19h30 au Chapiteau. Cirque, musique et dîner spectacle.

Tout public. 12-18€. Repas au chapeau à la hauteur de vos papilles.

C’est un cabaret véritablement endémique qui vous sera présenté cette année. La majorité des artistes présents ce soir-là sont du cru, voire même y ont vécu la majeure partie de leur vie !

Musiciens, danseurs, circassiens, ils mettront toutes leurs compétences au service de ce spectacle unique en son genre.

Unique puisqu’il s’agit d’une conférence scientifique qui sera menée avec brio par la professeure Michèle Druchker, herboriste, fleuriste et insectivore de renom international.

Dans cette observation poussée du milieu, vous découvrirez une espèce de cloporte insoupçonnée Les Druches qui, vous vous en rendrez vite compte, mènent une vie invisible et intense à Viols-le-Fort.

Vous passerez en revue oiseaux, vents, roches mais également, au microscope, insectes et belles plantes. Il n’est pas impossible, lors de travaux pratiques que vous serez amenés à effectuer, que vous en retrouviez jusque dans vos assiettes !

Bref, enfin un cabaret sérieux, sous le signe du scientifique et du pédagogique, où il ne sera question ni de poésie, ni de clownerie, ni de fantaisie !

​Préventes uniquement à Viols-le-Fort

Boucherie Maison Michel, Boulangerie Les Grains de Blé et Tapas’oif Bar. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-19

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

