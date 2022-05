Festival Brass’Art Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Festival Brass’Art Chartres, 21 mai 2022, Chartres. Festival Brass’Art Chartres

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00

Chartres Eure-et-Loir Le samedi 21 mai, les Vitrines C’Chartres vous donnent rendez-vous place des Halles pour le festival Brass’Art, qui réunira une quinzaine de brasseurs artisanaux locaux, venus vous faire découvrir leurs gammes de bières, de 10h à 23h. Ce marché des brasseurs vous permettra de goûter les microcuvées comme les produits des marques déjà reconnues, d’échanger avec les artisans et d’en apprendre davantage sur leur travail, le tout dans une ambiance conviviale. Avec, en prime, un concert de l’artiste Savannah Sun, de 19h à 21h. Festival des brasseries artisanales +33 2 37 23 40 00 http://www.vitrines-chartres.com./ Le samedi 21 mai, les Vitrines C’Chartres vous donnent rendez-vous place des Halles pour le festival Brass’Art, qui réunira une quinzaine de brasseurs artisanaux locaux, venus vous faire découvrir leurs gammes de bières, de 10h à 23h. Ce marché des brasseurs vous permettra de goûter les microcuvées comme les produits des marques déjà reconnues, d’échanger avec les artisans et d’en apprendre davantage sur leur travail, le tout dans une ambiance conviviale. Avec, en prime, un concert de l’artiste Savannah Sun, de 19h à 21h. ville de Chartres

Chartres

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Festival Brass’Art Chartres 2022-05-21 was last modified: by Festival Brass’Art Chartres Chartres 21 mai 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir