Festival Art & Femmes Saint-Gervais, 26 juin 2022, Saint-Gervais.

Festival Art & Femmes Saint-Gervais

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26

Saint-Gervais Gironde Saint-Gervais

Le festival « Art’& femmes » en partenariat avec l’association Jet d’Art a pour but la mise en valeur des arts et des femmes du Grand Cubzaguais.

Défilé de mode, conte, concert, danse, dégustation de vin, spectacle de danse, créateurs et entrepreneurs du Cubzaguais.

2 ateliers de 1h30 environ sur inscription sont organisés le matin de cette journée :

– Atelier colorimétrie pour connaître les couleurs qui mettront votre visage en valeur : 15 euros par personne – places limitées

– Atelier fabrication de vos produits cosmétiques naturels et zéro déchet : 15 euros par personne – places limitées

Le festival « Art’& femmes » en partenariat avec l’association Jet d’Art a pour but la mise en valeur des arts et des femmes du Grand Cubzaguais.

Défilé de mode, conte, concert, danse, dégustation de vin, spectacle de danse, créateurs et entrepreneurs du Cubzaguais.

2 ateliers de 1h30 environ sur inscription sont organisés le matin de cette journée :

– Atelier colorimétrie pour connaître les couleurs qui mettront votre visage en valeur : 15 euros par personne – places limitées

– Atelier fabrication de vos produits cosmétiques naturels et zéro déchet : 15 euros par personne – places limitées

Le festival « Art’& femmes » en partenariat avec l’association Jet d’Art a pour but la mise en valeur des arts et des femmes du Grand Cubzaguais.

Défilé de mode, conte, concert, danse, dégustation de vin, spectacle de danse, créateurs et entrepreneurs du Cubzaguais.

2 ateliers de 1h30 environ sur inscription sont organisés le matin de cette journée :

– Atelier colorimétrie pour connaître les couleurs qui mettront votre visage en valeur : 15 euros par personne – places limitées

– Atelier fabrication de vos produits cosmétiques naturels et zéro déchet : 15 euros par personne – places limitées

Association Jet d’Art

Saint-Gervais

dernière mise à jour : 2022-04-20 par