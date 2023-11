Marché 100% producteurs médocains Rue de Verdun Blaignan-Prignac, 10 novembre 2023, Blaignan-Prignac.

Blaignan-Prignac,Gironde

Le marché hebdomadaire de Blaignan-Prignac c’est 100% de producteurs locaux.

Tous les vendredis après-midi dans le petit village !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 19:00:00. .

Rue de Verdun

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The weekly market of Blaignan-Prignac is 100% local producers.

Every Friday afternoon in the small village!

El mercado semanal de Blaignan-Prignac es 100% de productores locales.

Todos los viernes por la tarde en el pueblecito

Der Wochenmarkt in Blaignan-Prignac besteht zu 100% aus lokalen Erzeugern.

Jeden Freitagnachmittag in dem kleinen Dorf!

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Médoc-Vignoble