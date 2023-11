Trike N Bikes Festival Avenue Maurice Lacoste Saint-Savin, 10 mai 2024, Saint-Savin.

Saint-Savin,Gironde

Annulé en 2021

Le Trikes N Bikes, propose trois jours de festivité autour d’une concertation de motos venus de toute la France. Nombreux concerts de rock tous les jours, animations, baptêmes trikes, show-bikes, stands vide grenier, et nombreux … Ambiance garantie !.

2024-05-10 fin : 2024-05-12 . .

Avenue Maurice Lacoste

Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cancelled in 2021

The Trikes N Bikes, offers three days of festivities around a concert of motorcycles from all over France. Numerous rock concerts every day, animations, baptisms trikes, show-bikes, stands vide grenier, and many … Atmosphere guaranteed!

Cancelado en 2021

El Trikes N Bikes, ofrece tres días de fiesta en torno a un concierto de motos de toda Francia. Numerosos conciertos de rock todos los días, animaciones, bautismos en trikes, show-bikes, puestos de mercadillo, y muchas otras actividades. ¡Atmósfera garantizada!

Abgesagt im Jahr 2021

Das Trikes N Bikes, bietet drei Tage Festlichkeit rund um ein Konzert von Motorrädern aus ganz Frankreich. Zahlreiche Rockkonzerte an allen Tagen, Animationen, Trike-Taufen, Show-Bikes, Stände für den Flohmarkt und zahlreiche … Stimmung garantiert!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Latitude Nord Gironde