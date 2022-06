« Fernand Léger. Une Pensée Cinématographique » Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

« Fernand Léger. Une Pensée Cinématographique » Nice, 2 juillet 2022, Nice. « Fernand Léger. Une Pensée Cinématographique »

Avenue du Docteur Ménard Musée national Marc Chagall Nice Alpes-Maritimes Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard

2022-07-02 – 2022-07-02

Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard

Nice

Alpes-Maritimes Colloque international co-organisé par le centre André Chastel et le Musée National Fernand Léger, avec le soutien de la cinémathèque française et du service des Musées de France musee.chagall@culture.gouv.fr +33 4 93 53 87 20 http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Nice

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Other Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Ville Nice lieuville Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

« Fernand Léger. Une Pensée Cinématographique » Nice 2022-07-02 was last modified: by « Fernand Léger. Une Pensée Cinématographique » Nice Nice 2 juillet 2022 Avenue du Docteur Ménard Musée national Marc Chagall Nice Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes