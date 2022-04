Féerie nautique L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Féerie nautique L’Isle-sur-la-Sorgue, 24 juillet 2022, L'Isle-sur-la-Sorgue. Féerie nautique L’Isle-sur-la-Sorgue

2022-07-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-25

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue Le Corso nautique : un spectacle magique, tout en couleur et en lumière ! Des chars fleuris et éclairés défilent sur la rivière à la tombée de la nuit à L’Isle sur la Sorgue. https://islesurlasorguetourisme.com/decouvrir/terre-de-culture/la-sorgue-samuse/le-corso-nautique L’Isle-sur-la-Sorgue

dernière mise à jour : 2022-04-05 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville L'Isle-sur-la-Sorgue Departement Vaucluse

L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-sur-la-sorgue/

Féerie nautique L’Isle-sur-la-Sorgue 2022-07-24 was last modified: by Féerie nautique L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue 24 juillet 2022 L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse