Fabrication masques de Carnaval MAM Les P’tits Loups Fougères, mardi 19 mars 2024.

Fabrication masques de Carnaval Le mois de mars étant connu pour la Mi-carême, associé à Carnaval. Nous avons donc choisi comme animation, la création de masques de Carnaval. Mardi 19 mars, 10h00 MAM Les P’tits Loups

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T11:30:00+01:00

Pour cet atelier, nous serons en partenariat avec la MAM Les P’tits Loups de Fougères.

Nous allons donc intervenir auprès d’enfants ayant entre 2 et 3 ans. Lors de cet atelier, les créations de masques seront faites avec de la peinture aux doigts et des gommettes.

Cette animation sera animée par l’une de nos collaboratrices et un encadrant de l’Agence O2 Fougères.

MAM Les P’tits Loups 2 rue saint fiacre 35300 Fougères Fougères 35300 Madeleine – Sermandière – Chattière Ille-et-Vilaine Bretagne