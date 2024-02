Exposition »Les Ames Voyageuses » d’Anne Fo Création et Elbeger Art Doudeville, jeudi 1 février 2024.

La créatrice Anne Fo de Saint Valery en Caux et l’artiste peintre Elbéger Art vous invitent à découvrir leur exposition Les Âmes Voyageuses du 1er février au 02 mars au Carrefour du Lin à Doudeville.

La créatrice et styliste Anne Fo Création vous présentera une dizaine de tenues éphémères créées sur place pour l’occasion. Elles seront confectionnées avec des tissus de haute couture ( Lin dévoré, Lin poudré, Taffetas de lin, Lin imprimé etc… ).

L’artiste peintre, Elbéger complètera cette exposition avec ses œuvres abstraites. En jouant avec les nuances, les contrastes, les couleurs et les matières, il ressort de ses peintures force et énergie…

Une exposition où « Mode et Art » se côtoient, se mélangent et vous invitent à un voyage spirituel.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 10:00:00

fin : 2024-03-02 12:00:00

4 Rue Cacheleu

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie

