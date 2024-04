Exposition Trésors & biodiversité (jusqu’à fin 2025) Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, mercredi 25 juin 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 10:00 – 18:00

Gratuit : non Billet d’entrée au Muséum Tous les âges

Le Muséum de la métropole de Nantes entame sa mue et fermera pour rénovation en 2025 pour une réouverture programmée en 2028. Il s’agira de transformer entièrement le musée pour qu’il s’engage au mieux dans les enjeux sociétaux contemporains (urgence climatique, effondrement de la biodiversité) et qu’il appelle à l’action de nos publics à l’aune de nos connaissances scientifiques. Avant cette fermeture, le Muséum souhaite dévoiler au public ce qui fait ses trésors, les richesses patrimoniales de Nantes, et notamment celles cachées dans ses réserves, jamais vues, plus vues depuis longtemps ou acquises récemment… Ainsi, il s’agit d’émerveiller grâce aux collections mais aussi d’insister sur le fait que le futur Muséum leur fera la part belle, comme autant d’illustrations du nouveau récit proposé. “Trésors & biodiversité” raconte l’histoire des collections, de leur enrichissement et témoigne de l’évolution de la biodiversité au cours du temps. En savoir plus sur https://museum.nantesmetropole.fr/home/expositions/tresors-biodiversite Informations pratiques Du 24 février 2024 jusqu’à la fermeture du Muséum (fin 2025)Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 18hJuillet et août : le Muséum est ouvert tous les jours de 10h à 19hLe Muséum est fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et le 25 décembre

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr