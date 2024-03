EXPOSITION PROTÉGEONS LES PLANTES POUR NOTRE AVENIR Villers-lès-Nancy, lundi 1 avril 2024.

EXPOSITION PROTÉGEONS LES PLANTES POUR NOTRE AVENIR Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Un grand parcours dans l’ensemble du jardin botanique, invitation à la promenade au travers des collections pour découvrir la thématique originale mais fondamentale du droit des plantes. Qu’est-ce qu’une plante ? Du point de vue de la botanique ou du droit, la plante sera tantôt un être vivant, tantôt une marchandise, tantôt une source d’émerveillement, tantôt une espèce à protéger. De la forêt au paysage, de la semence à la molécule médicinale, le droit régit de nombreux aspects botaniques. OGM, stupéfiant ou patrimoine symbolique d’une région, la traduction d’une plante en droit manifeste notre rapport à la nature.

Dans le contexte des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité, assurer une protection juridique aux espèces et aux écosystèmes peut nous permettre de mieux sauvegarder le vivant. Cette exposition est proposée dans le cadre de l’événement 2024 Les plantes ont-elles des droits ? .

Conçu par Katia Blairon, Professeure de droit public à l’Université de Lorraine et commissaire d’exposition, en collaboration avec des étudiants du Master 2 Droit de l’énergie et des ressources naturelles et différents partenaires.

Illustré par Plantu, Catherine Créhange, Nathalie Absalon et Lorraine Lhermey.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 09:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement EXPOSITION PROTÉGEONS LES PLANTES POUR NOTRE AVENIR Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-03-15 par DESTINATION NANCY