Exposition photos "Blanc comme neige" Cransac

2022-06-01 – 2022-06-30

L'ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Office de Tourisme – Cransac-Les-Thermes – du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h et 14h à 17h.

Aveyronnais et passionné par la nature depuis tout petit, Frédéric Albespy adore se retrouver seul face à elle et observer toute l’étendue de sa beauté. Il éprouve une émotion particulière à parcourir son département natal à la recherche de belles lumières et de belles rencontres avec la faune sauvage. A travers ses voyages, il a pu observer d’innombrables espèces animales et paysages naturels. Les pays qu’il a parcourus ont tous pour point commun les grands espaces sauvages à des latitudes supérieures à celles de la France. Le blanc et le froid, l’ont accompagné afin de faire ressortir la pureté des observations qu’il a pu réaliser et immortaliser à l’aide de son appareil photo. C’est ainsi qu’il vous propose de venir découvrir ses photographies, qui, il l’espère pourront vous donner envie, autant de découvrir le monde qui nous entoure, que de le préserver.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

