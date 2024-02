Exposition peinture, sculpture et photographie à Salviac Salviac, vendredi 23 février 2024.

La galerie Teepee inaugure une nouvelle exposition avec les photographies de Cathy Osztab Borie et les tableaux et sculptures d’Arjen Van Der Straten.

Vernissage le vendredi 23 février à partir de 18h.

Exposition visible: lundi-mardi-jeudi-vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Mercredi-samedi-dimanche et jours fériées de 14h30 à 18h sur rendez-vous. EUR.

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00

Galerie TeePee

Salviac 46340 Lot Occitanie galerieteepee46@gmail.com

