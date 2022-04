Exposition “paysans de la terre, paysans de la mer” Hauteville-sur-Mer, 1 juillet 2022, Hauteville-sur-Mer.

Exposition “paysans de la terre, paysans de la mer” Hauteville-sur-Mer

2022-07-01 – 2022-08-31

Hauteville-sur-Mer Manche

L’association “Faire vivre le patrimoine hautais” organise une exposition de photos et documents issus de collections particulières locales, pour montrer la complémentarité entre mer et bocage. Seront évoqués les travaux des champs, le maraîchage, les pêcheries, la pêche à pied, le ramassage du varech et la culture des moules de bouchots.

L’association “Faire vivre le patrimoine hautais” organise une exposition de photos et documents issus de collections particulières locales, pour montrer la complémentarité entre mer et bocage. Seront évoqués les travaux des champs, le maraîchage,…

L’association “Faire vivre le patrimoine hautais” organise une exposition de photos et documents issus de collections particulières locales, pour montrer la complémentarité entre mer et bocage. Seront évoqués les travaux des champs, le maraîchage, les pêcheries, la pêche à pied, le ramassage du varech et la culture des moules de bouchots.

Hauteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-24 par